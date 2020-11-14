موقف العراق الوبائي: 43 وفاة مقابل 2419 إصابة و2370 شفاء

2020/11/14 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت (14-11-2020)، الموقف الوبائي جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وجاء في الموقف الذي نشرته الوزارة، عبر جدولها اليومي تسجيل العراق لـ43 وفاة مقابل 2419 إصابة و2370 شفاء.

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