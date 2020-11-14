اجتماع بين الخارجية والأمن والقومي ومدير مكتب الكاظمي لبحث ’’الفيزا الالكترونية’’

2020/11/14 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية، السبت، (14 تشرين الثاني، 2020)، تفاصيل اجتماعها مع مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، و رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي لبحث ’’الفيزا الالكترونية’’.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير فؤاد حسين ترأس اجتماعا للجنة الوطنية المعنية بمنح الفيزا الالكترونية، بحضور مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي وعدد من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية".

واضاف البيان أن "الاجتماع جرى خلاله بحث الآليات الفنية والتنسيقية لتفعيل منح الفيزا الالكترونية لعددٍ من الدول في المطارات العراقية، بعد أخذ كافة السياقات المرعية بهذا الشأن، لما تعكسه هذه الخطوة من دعمٍ للقطاع السياحي والاستثماري في البلد".

وتابع أن "المجتمعين ناقشوا الاليات التقنية واللوجستية التي من شأنها تيسير العمل وتحديد اللوائح والاجراءات المنظِمة له".

من جانبه أكد وزير الخارجية "اهمية تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الاجتماع، ليصار إلى إعداد تقرير يتم مناقشته في وقتٍ لاحق قبيل عرضه على مجلس الأمن الوطني".

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