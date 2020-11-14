رابطة المصارف وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات الامريكية توقعان مذكرة تفاهم في الحوكمة

2020/11/14 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / وقعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات "ISACA" التي مقرها الرئيسي في امريكا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة وامن وتدقيق تكنولوجيا المعلومات.



وقالت رابطة المصارف الخاصة العراقية في بيان اليوم ، إن "المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق ومدير فرع العراق لجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات العالمية، علي مصطفى، وقعا مذكرة تفاهم في بغداد بمجالات التأهيل والتدريب وورش العمل والاستشارات والحوكمة والامن المعلوماتي"، مضيفة أن هذه المذكرة ستساعد القطاع المالي في تحقيق المتطلبات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والامن المعلوماتي والسبراني".



وأكدت أنه من خلال مذكرة التفاهم سيجري عملية تطوير الكوادر البشرية للعاملين في القطاع المالي، من خلال التدريبات والورش والبرامج التوعوية للالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي في مجال الامتثال لمعايير وضوابط تكنولوجيا المعلومات والامن الرقمي"./انتهى8

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