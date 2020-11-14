دعوة للمشاركة ببرنامج أمير الشعراء في أبو ظبي

2020/11/14 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

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أبو ظبي / نينا/ اعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن انطلاق برنامج "أمير الشعراء" بموسمه التاسع، وفتح باب التسجيل أمام الراغبين بالمشاركة عبر موقعه الإلكتروني حتى 5 كانون الثاني المقبل.ويواصل البرنامج تحقيق أهدافه ورسالته في النهوض بالشعر العربي الفصيح و الارتقاء به و بشعرائه والترويج له في الأوساط العربية وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية والتأكيد على دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.وأوضحت اللجنة المنظمة للبرنامج، عبر بيان لها، آلية التسجيل للراغبين بالمشاركة بدءا من الدخول إلى الموقع الإلكتروني إلى جانب شروطها، والتي تتمثل في ألّا يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً، وإرسال قصيدة عمودية لا تزيد أبياتها عن 20 بيتاً، ولا تقل عن 8 أبيات أو إرسال قصيدة تفعيلة لا يزيد عدد مقاطعها عن مقطعين دون أن يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً و إرسال السيرة الذاتية للمُترشح متضمنة تاريخ ميلاده ومكان إقامته وبيانات التواصل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج www.princeofpoets.ae .وستقوم لجنة التحكيم من جانبها بفرز طلبات الترشيح وتقييم القصائد وإجراء المقابلات عن بعد، بعد انتهاء فترة التسجيل وفق معايير فنية ونقدية دقيقة لاختيار القائمة النهائية المُكوّنة من 20 شاعراً الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للمنافسة على لقب "أمير الشعراء" وصولاً للحلقة النهائية والفوز ببردة الشعر وخاتم الإمارة.ويأتي إطلاق برنامج "أمير الشعراء" بموسمه الجديد في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم لذا تحرص اللجنة المنظمة على أخذ الإجراءات و التدابير الاحترازية كافة بما يضمن سلامة و أمن الجميع./انتهى

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