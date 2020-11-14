البرلمان العراقي يستعد للضغط على الحكومة بقانون جديد

2020/11/14 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن كتلة الفتح، مختار الموسوي، سعي مجلس النواب للضغط على الحكومة.

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