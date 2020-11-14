2020/11/14 | 13:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

السبت 14 نوفمبر 2020 | 01:11 مساءً | عدد القراءات : 17

روسيا تسجل لأول مرة أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

في قفزة غير مسبوقة ثانية على التوالي، سجلت روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن رصد 22702 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 21983 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.2% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو (6427 إصابة) وسان بطرسبورغ (1852 إصابة).

وتخطى بذلك عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي سجلت في موسكو منذ بداية الجائحة عتبة النصف مليون وبلغ 503943 إصابة بما في ذلك 7712 حالة وفاة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 391 حالة وفاة، مقابل 411 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و903253 إصابة مؤكدة منها 32834 حالة وفاة و444890 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ3685 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 18626 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليون و425529 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 67.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي (601 ألف منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 452 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وعلى خلفية تفشي كورونا بوتائر غير مسبوقة في روسيا مع بداية فصل الصيف، تسعى السلطات إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء حتى نهاية العام الجاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل لأول مرة أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل لأول مرة أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).