العراق يسجل 2419 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/14 | 13:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية يوم السبت، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا، لافتة الى تسجيل 2419 اصابة جديدة.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 2419 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مقابل تماثل 2370 حالة للشفاء، موضحة ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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