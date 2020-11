استخدمت لنقل النفط العراقي.. اندلاع حريق في أنبوب لنقل الخام شمال لبنان (فيديو)

2020/11/14 | 13:42 - المصدر: NRT عربية

حريق في أنابيب نفط شمال لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت، باندلاع حريق في أنبوب لنقل النفط بمنطقة العبدة في محافظة عكار شمال البلاد، كان يستخدم لنقل النفط من العراق إلى لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم، 14 تشرين الثاني 2020، ان مجهولين قاموا ليل أمس بإحداث ثقوب عدة في خط أنابيب نفط كركوك –طرابلس، وأضرمت النار في المواد النفطية المتسربة ما أدى الى ارتفاع أعمدة الدخان الاسود في فضاء المنطقة.

وحذرت الوكالة من "كارثة"، ذلك أن المواد النفطية تتدفق بكثافة في الاقنية المائية ومتفرعاتها في الحقول وعلى الطرق.

وتوجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق لتفادي امتداد النيران إلى سهل عكار المجاور، فيما حضرت الأجهزة الأمنية للتحقيق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الأنابيب للاعتداء، وغالبا ما يكون الدافع سرقة المواد النفطية التي لا تزال مترسبة داخلها، حيث أن الانابيب التي تعبر سهل عكار في اتجاه منشآت النفط في البداوي توقفت عن الضخ عبرها منذ بدء الاحداث اللبنانية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات الحريق الذي لم تسجل خلاله أية إصابات.

جدير بالذكر ان خط أنابيب كركوك طرابلس عام 1935 انشأ في منطقة العبدة السياحية القريبة من طرابلس، حيث ترافق ذلك مع إنشاء مصفاة طرابلس، ونتيجة الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 توقف العمل في هذه الأنابيب.

اندلع حريق كبير في خط البترول الذي يربط العراق بشمال لبنان في محلة العبدة عند اكثر من نقطة.



