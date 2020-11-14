حادثة الاعتداء على رجال مرور في البصرة.. الغانمي يوجه بإنزال 'أشد العقوبات' بحق المعتدين

2020/11/14 | 13:42 - المصدر: NRT عربية

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شرطة المرور

فوتو: أرشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت شرطة محافظة البصرة، السبت، على 6 أشخاص قاموا بمهاجمة مفرزة مرورية، فيما وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيدا لإنزال أشد العقوبات بحقهم.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم، 14 تشرين الثاني 2020، ان "الغانمي وجه مديرية المرور وقيادة شرطة البصرة والجهات القانونية في الوزارة بتنسيق تعاونها وبما يفضي إلى إنزال أشد العقوبات وفقا للقانون العراقي بحق المجموعة التي قامت بالاعتداء على مفرزة مرورية تؤدي واجبها في محافظة البصرة بعد أن قامت بتغريم أحد السائقين المخالفين الذي لم يأبه لسيادة القانون وقام مع مجموعة أخرى بالاعتداء على المفرزة المرورية المؤلفة من ضابط برتبة عقيد وضابط آخر ومنتسبين".

واضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ستة أفراد من المجموعة المعتدية وتوقيفهم وفق قانون العقوبات العراقي".

وتابع أن "الغانمي، شدد على أن رجل المرور يمثل هيبة الدولة والاعتداء عليه بمثابة اعتداء على سلطة القانون والنظام العام في البلاد"، مبينا ان الغانمي، وجه مديرية المرور وقيادة شرطة البصرة والجهات القانونية في الوزارة بتنسيق تعاونها وبما يفضي إلى إنزال أشد العقوبات وفقا للقانون العراقي بحق المجموعة التي قامت بالاعتداء على مفرزة مرورية مؤلفة من ضابط برتبة عقيد وضابط آخر ومنتسبين، كانت تؤدي واجبها في محافظة البصرة.

من جانبها استنكرت مديرية مرور البصرة، الاعتداء على منتسبيها وذلك بعد ان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين الاعتداء على منتسبين بالمرور في تقاطع الفراهيدي أثناء قيامهم بواجبهم في تنظيم حركة السير ورصد المخالفات المرورية.

وقالت المديرية في بيان، انه "وأثناء تأدية المنتسبين الواجب تم محاسبة سائق مركبة لمخالفته والوقوف في الجانب الثاني (سايد ثاني) بموجب القانون وبعد فرض الغرامة عليه قام بتمزيق وصل المخالفة ورميه بوجه الضابط وتهجم على المفرزة".

وتابعت "اتصل المخالف بذويه وحضرت مجموعة من الأشخاص عددهم أكثر من (خمسة عشر) شخصا يحملون (السكاكين وقامات) وتهجموا على المنتسبين".

واشار بيان المديرية الى انه تم إلقاء القبض على (ستة) منهم وتم إقامة دعوى قانونية بحقهم، مبينا الى ان قاضي التحقيق قرر توقيفهم في مركز شرطة العزيزية.



وكان مقطع فيديو حصل عليه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم قد أظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على ضابط ومنتسبين في شرطة المرور بمحافظة البصرة، حيث تضمن قيام مجموعة أشخاص بالاعتداء والضرب المبرح على أحد الضباط، والمنتسبين في شرطة المرور، في أحد شوارع البصرة، كما قام أحد أفراد المجموعة، بإسقاط ضابط برتبة نقيب أرضا، أعقبها وقوع اشتباكات بالأيدي بين رجال المرور وتلك المجموعة التي ترجلت من عجلاتها بعد إيقاف سير تلك المركبات.

ر.إ

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