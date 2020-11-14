خبير قانوني: جريمة المطار أكبر خرق للسيادة العراقية 

2020/11/14 | 13:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد الخبير القانون طارق حرب , السبت , ان الدستور في أي دولة هو المرجع الأعلى والاسمى للسيادة الوطنية وان أي خرق له هو خرق للسيادة , مشيرا الى ان ميثاق الأمم المتحدة هو دستور للعالم اجمع وخرقه يمثل خرقا للعالم وللبلاد.وقال حرب في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” للقانون افضلية واولوية على كل مايحصل بالبلد والقانون الأساسي هو الدستور الذي يعد المرجع الأعلى للدول وان خرقه يمثل خرقا للسيادة الوطنية ” ,مبينا ان ” الدستور العراقي السابق كان يطلق عليه القانون الأساسي ” .وتابع حرب ان ” هناك دستور جامع لكل العالم وهو ميثاق الأمم المتحدة وخرقه يمثل خرقا للعالم وللبلاد التي تم الاعتداء عليها ومن امثلتها لا الحصر حادثة المطار التي راح ضحيتها قادة النصر الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما”.وكانت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ايناس المكصوصي طالبت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق بملف مطار بغداد وغيرها من التحقيقات الاخرى الى اللجان النيابية باسرع وقت ممكن.



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