العراق يسجل 2419 إصابة جديدة بكورونا و2370 حالة شفاء

2020/11/14 | 13:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 2419 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تماثل 2370 مصاباً للشفاء و43 حالة وفاة.

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