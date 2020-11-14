ضبط حاويتين لمواد ممنوعة من الاستيراد في أم قصر الأوسط

2020/11/14 | 13:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط حاويتين لمواد ممنوعة من الاستيراد في ميناء أم قصر الأوسط، استنادا الى معلومات من جهاز المخابرات.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في منفذ ميناء ام قصر الأوسط بمحافظة البصرة تمكنت من ضبط حاوية داخل الحرم الكمركي تحتوي على مادة …

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