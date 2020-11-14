اختيار علي الياس بابا شيخ أباً روحياً ومرجعاً اعلى للديانة الايزيدية في العراق والعالم

2020/11/14 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ دهوك في صباح يوم السبت 14 تشرين الثاني 2020، تم اختيار علي الياس حجي بابا شيخ أباً روحياً ومرجعاً اعلى للديانة الايزيدية في العراق والعالم وذلك في إجتماع رفيع المستوى لوجهاء وممثلي بعض العشائر والمناطق الايزيدية، في دهوك.هذا وأعلن جهور علي بك وكيل أمير الديانة الايزيدية لشؤون العلاقات، أنه “تم اختيار …

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