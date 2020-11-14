إجتماع حكومي يبحث آليات تفعيل منح الفيزا الالكترونية

2020/11/14 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

ترأس وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم السبت، اجتماعاً للجنة الوطنية المعنية بمنح الفيزا الالكترونية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" الاجتماع حضره مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ،ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي ،وعدد من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية"،لافتاً إلى أن "جرى خلال الاجتماع بحث الآليات الفنية والتنسيقية لتفعيل منح الفيزا الالكترونية لعدد من الدول في المطارات العراقية، بعد أخذ كافّة السياقات المرعية بهذا الشأن، لما تعكسه هذه الخطوة من دعم للقطاع السياحي والاستثماري في البلد".

وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا الآليات التقنية واللوجستية التي من شأنها تيسير العمل وتحديد اللوائح والإجراءات المنظمة له"، مؤكداً أن "وزير الخارجيّة عرض تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الاجتماع، ليصار إلى إعداد تقرير تتم مناقشته في وقت لاحق قبيل عرضه على مجلس الأمن الوطني".

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