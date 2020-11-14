رابطة المصارف الخاصة وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات الامريكية يوقعان مذكرة تفاهم في الحوكمة وامن وتدقيق تكنولوجيا المعلومات

2020/11/14 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادوقعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات "ISACA" التي مقرها الرئيسي في امريكا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة وامن وتدقيق تكنولوجيا المعلومات.

وقالت رابطة المصارف الخاصة العراقية في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق ومدير فرع العراق لجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات العالمية، علي مصطفى، وقعا مذكرة تفاهم في بغداد بمجالات التأهيل والتدريب وورش العمل والاستشارات والحوكمة والامن المعلوماتي".

وأضافت أن "هذه المذكرة ستساعد القطاع المالي في تحقيق المتطلبات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والامن المعلوماتي والسبراني".

وأكدت أنه "من خلال مذكرة التفاهم سيجري عملية تطوير الكوادر البشرية للعاملين في القطاع المالي، من خلال التدريبات والورش والبرامج التوعوية للالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي في مجال الامتثال لمعايير وضوابط تكنولوجيا المعلومات والامن الرقمي".

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