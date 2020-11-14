المتحدث باسم ’الجبهة’ يعلن موعد التحرك ضد الحلبوسي.. وينفي الاتفاق على بديل!

2020/11/14 | 13:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى المتحدث باسم الجبهة العراقية النائب محمد الخالدي، ما "يُشاع" من أحاديث يطرحها البعض حول الاتفاق على أسماء كمرشحين الجبهة لمنصب رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع جهات سياسية اخرى من خارج الجبهة.



وقال الخالدي في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (14 تشرين الثاني 2020)، ان "الجبهة استكملت جمع التواقيع اللازمة وفق القانون لتقديم طلب الى هيئة رئاسة البرلمان يتضمن التصويت على سحب الثقة عن رئيس المجلس الحالي".

واضاف ان "هنالك طرحاً يتم الحديث عنه هنا او هناك، عن اتفاق على اسماء مرشحين للجبهة لمنصب رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع جهات سياسية اخرى من خارج الجبهة، ونود الاشارة الى ان كل ما يطرح من اسماء او اتفاقات في هذه المرحلة في هذا الشأن لا صحة او أساس لها وهي بالمجمل مجرد محاولات لخلط الأوراق من قبل أطراف معروفة ازعجها تشكيل الجبهة التي هددت عروشها ومغانمها فعملت على فبركة هكذا امور مفبركة، وقد اشرنا في مناسبات سابقة الى ان قيادة واعضاء الهيئة العامة في الجبهة هي الجهة الوحيدة المعنية والمخولة في تقديم اسم المرشح بالتنسيق مع باقي الشركاء السياسيين".

وتابع الخالدي ان "الجبهة استكملت جمع التواقيع اللازمة لتقديم طلب سحب الثقة عن رئيس البرلمان، حيث سيتم تقديم الطلب مع بدء جلسات البرلمان الاسبوع المقبل"، مشددا على ان "الجبهة وضمن هدفها الأساس في تصويب العمل التشريعي فهي تعمل بشكل هادئ ومدروس وبالتنسيق مع باقي الشركاء السياسيين الداعمين لخطوات اجراء الاصلاح التشريعي على رسم خطوات المرحلة المقبلة بما يصب بالمصالح العامة بعيدا عن المصالح الضيقة والحزبية التي يريد بعض الأطراف الاستمرار بها".

وأطلق رئيس ائتلاف الجماهير، أحمد الجبوري أبو مازن، في وقت سابق، تصريحات ’خطيرة’ على مستوى الطعن بشرعية القوانين التي تم تمريرها في فترة هيئة رئاسة مجلس النواب الحالية، والمتكونة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونائب الرئيس الأول حسن الكعبي، والنائب الثاني بشير الحداد، مؤكداً أن القوانين كانت تمر بلا أغلبية ولا نصاب، وذلك في معرض تفسيره لتشكيل جبهة سياسية جديدة تستهدف "تصحيح" العمل البرلماني.

وقال الجبوري خلال مشاركته في برنامج، "أبعاد أخرى" الذي يقدمه الزميل حسام الحاج، وتابعه "ناس" (1 تشرين الثاني 2020)، إن "أغلب القوانين تُمرر بصفقات سياسية، وفق مقاسات الأحزاب، إذ مُرر بعضها بـ 12 صوتاً فقط".

وأضاف الجبوري، "عندما كنت في تحالف القوى لم أرغب باستهداف شخص رئيس البرلمان، لكن في البيت السني حصلت دكتاتورية من قبل بعض الأحزاب واستحواذ وعدم الاعتراف بالآخر وتهديد الآخرين بالقضاء وعبر الجيوش الالكترونية"، مشيراً إلى أنه "لا نريد العودة للنظام دكتاتوري في البيت السني".

وأكد الجبوري، "أنني أتحمل مسؤولية كلامي بشأن تلك القوانين، لكن لا يمكن الطعن بشرعيتها بسبب المشكلة الحاصلة في المحكمة الاتحادية".

وتابع، أن "القوة تأتي من التحالفات وليس من الأشخاص".

ولفت إلى أن "البيت السني أخذ مكانته ليس بجهد الحلبوسي فقط، بل بسبب التحالف، لكن التفرد وتهميش الآخر غير مقبول".

محترم غير حكيم!

وقال الجبوري إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رجل محترم وذكي، ولكن (يمشي سريع) وهو غير حكيم، ويعتمد مبدأ إما معي أو ضدي".

وأضاف أنني "زاهد في الدنيا كلها ولم يعطني الحلبوسي شيئا مقابل ترشيحه لرئاسة البرلمان".

وأشار الجبوري، إلى أن "هناك "حراكا نيابيا منذ ثلاثة أشهر، من بعض الكتل والتحالفات مثل سائرون، والكتل الكردية والسنية"، مؤكداً أن "الكتل تنظر لمنصب رئيس البرلمان بوصفه حصة مكون".

وأظهر الجبوري، موقفاً ليناً إزاء التراجع عن فكرة استبدال الحلبوسي وقال "إذ راجع الأخطاء فقد نغير رأينا ووفي حال صحح الحلبوسي من عمله سنقف معه، وهو الآن بدأ اعادة النظر باخطائه، ونحن أيضاً سنعيد النظر بقرارنا".

وبشأن بديل الحلبوسي في حال إقالته من منصبه، أكد الجبوري أنه "من الممكن عرض خمسة أسماء أو ستة"، مشيراً إلى أن "المرشح البديل ليس شرطاً أن يكون من أعضاء الجبهة العراقية، فهناك حتى من حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي قدموا للترشيح".

وتابع أن "الاسماء غير محتكرة على الجبهة العراقية، ومن المكن الاختيار خارج الجبهة كالأخوة في تقدم، فبعضهم عرضوا أسماءهم كبدلاء عن تقدم لكن لا نريد أن نحرجهم ونعلن أسماءهم، من دون علم رئيس حزبهم الحلبوسي".

وشدد القيادي في حزب تقدم المنضوي في تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، على أن توجهات حزبه تستدعي بقاء رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري "أبو مازن" ضمن تحالف القوى.

وقال الخربيط خلال استضافته في برنامج "القرار لكم" الذي تقدمه الزميلة سحر عباس، وتابعه "ناس"، (28 تشرين أول 2020)، إن "أبو مازن حليفنا لا نستطيع بدونه وان تفوقنا بالعدد"، مبينا بالقول "نحتاجه لأنه مهم وشجاع ويعمل سياسياً".

وأضاف الخربيط، "نقاتل لإبقاء أبو مازن معنا".

ورداً على سؤال عن طبيعة الخلاف بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأبو مازن، قال الخربيط إنه "خلاف شخصي".

وزاد بالقول إن "اشخاصاً حول ابو مازن، كان لهم توجه بأن ندعم توجه المالكي بالغاء الدوائر والاعتماد على دائرة واحدة"، مبيناً أنه "قد كسرت ارادة الاحزاب العتيقة بالدوائر المتعددة التي صوت عليها البرلمان كما اردناها".

وأشار الخربيط إلى أن "أصحاب هذا واصحاب ذاك، هناك من بينهم من يمنع الجلوس بين الحلبوسي وابو مازن"، متحدثاً باللهجة الدارجة أن "البريعصيات تبحث عن الشقوق في الجدران، وان شاء الله نِلْبَخْها".

واستدرك الخربيط، "انا غير مقتنع بانسحاب ابو مازن منا حتى اللحظة، هذه زوبعة في فنجان وبعد شهرين سيكون لدينا همٌّ اكبر، ولن يتوفر وقت للانشغال بمثل هكذا أمور".

ورد الخربيط على حديث النائب على الصجري بأن الكتلة الجديدة تستهدف اقالة الحلبوسي بالقول، "حتى وان ابعدتم الحلبوسي عن رئاسة البرلمان، كتلتنا باقية وأبشروا بالمزيد منا ومن أشكالنا".

وتابع، "القيادة السياسية تمضي بالبلاد نحو التهلكة الأخيرة، إذ أن لواء 42 يدخل الى مناطق معينة ويقتل بكل أريحية، الدولة لا تستحق الاحترام!".

وأجاب الخربيط على سؤال مقدمة البرنامج، عن مسببات رفع صوره والحلبوسي والكربولي بصورة قالت إنها "مسيئة" في ساحات الاحتجاج، بجملة واحدة "نستاهل سياسيين احنا، وهل سَلِمَ الذين من قبلنا، غداً سترفع صور أخرى لشخصيات غيرنا، وهكذا".

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