"يوتيوب لا يريد تذكر 2020".. الموقع يقرر عدم إنتاج فيديو "ذكريات العام"

2020/11/14 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يوتيوب إنه لن ينتج مقطع الفيديو السنوي Rewind، وهو تقليد امتد لعقد من الزمان، وذلك لأن العام الحالي مختلف عن سابقاته.

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