قصة مصورة ..تدريبات صباحية ومسائية للمنتخب الوطني تحضيرا لمواجهة اوزبكستان الثلاثاء

2020/11/14 | 14:03 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل المنتخب الوطني تدريباته الصباحية والمسائية تحضيرا لمواجهة اوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل في دبي في ثاني مبارياته التجريبية التي يخوضها بعد جائحة كورونا.

ويركز المدرب كاتانيتش على تفعيل العمل الفني مع الفريق عبر تكتيكات مختلفة يحاول تنفيذها مع لاعبيه الذين يتفاعلون مع الوحدات التدريبية لاجل الخروج بنتيجة أفضل من التعادل التي انتهت اليها مباراة العراق الاولى مع الاردن يوم الخميس الماضي.

ويتوقع ان يجري المدرب بعض التعديلات على تشكيلته لمباراة اوزبكستان من اجل تفعيل اسلوب اللعب وتقوية اداء الفريق الذي يحتاح الى عدة مباريات لاستعادة مستواه فنيا وبدنيا.

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