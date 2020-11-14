وزير الدفاع جمعة عناد يصل الى طهران

2020/11/14 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وزير الدفاع جمعة عناد، السبت، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية.

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