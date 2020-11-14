اكثر من مليون و300 الف وفاة بـ

2020/11/14 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} سجّلت أكثر من مليون و300 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهور الفيروس في الصين أواخر العام الماضي، وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية بناء على مصادر رسمية، اليوم السبت.

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