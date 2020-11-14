لماذا الاستياء من الاقتراض ؟

2020/11/14 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.نبيل المرسومي

بلد يعتمد كليا على النفط، عائداته تشكل

99% من الصادرات الاجمالية واكثر من نصف

الناتج المحلي الإجمالي و 93% من

الإيرادات العامة.





العراق لا يملك قاعدة إنتاجية متنوعة

ولا يمل

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