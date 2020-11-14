انخفاض معدل الوفيات والاصابات اليومية بكورونا في العراق

2020/11/14 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن

تسجيل 43 حالة وفاة بفيروس كورونا، ما

يمثل انخفاضاً ملحوظاً بعدد الوفيات

اليومية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 2419 إصابة جديدة

بفي

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