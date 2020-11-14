الصحة النيابية تستبعد دخول العراق بالموجة الثانية لكورونا لهذه الأسباب

2020/11/14 | 14:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

استبعدت لجنة الصحة والبيئة النيابية , السبت , ان يدخل العراق بالموجة الثانية لفايروس كورونا لعدة أسباب , مؤكدة ان اللجنة تتابع إجراءات الصحة الوقائية والمراكز الصحية والاطلاع الميداني على بيانات الوزارة بشان عدد الإصابات.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح لـ / المعلومة / , انه “يستبعد دخول العراق بالموجة الثانية لفايروس كورونا كما يحصل حاليا في دول اوربا وامريكا ” .

وأضاف ان ” الاستبعاد ناجم على عدة معطيات على الواقع حيث ان العراق تعرض في الأسابيع الماضية الى تغييرات في المناخ الذي كان متوقعا حدوث تصاعد في عدد الإصابات الا انه لم يحصل بل ان الإصابات بالفايروس بدأت بالتناقص تدريجيا ” .

وتابع : ان ” المناسبات والتجمعات الدينية التي مرت عند الأسابيع الماضية لم تسجل وزارة الصحة ارتفاع في الإصابات إضافة الى ما قابله ارتفاع كبير بحالات الشفاء وقلة الوفيات وكا هذه المعطيات تؤكد لدينا بان العراق لن يدخل بالموجة الثانية” .



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