نقيب الصحفيين يوجه بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة لأفلام الموبايل

2020/11/14 | 14:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وجه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، السبت، بتكريم فريق كلية الإعلام بجامعة بغداد الفائز بجائزة مهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام الذي أقامته كلية الاتصال بجامعة الشارقة في الإمارات.

وذكرت النقابة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وجه بتكريم فريق كلية الإعلام بجامعة بغداد الفائز بجائزة مهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام وتقديم شهادة شكر وتقدير ،بالإضافة إلى مبلغ مالي تشجيعي تكريماً للفائزين بالجائزة”.

ونقل البيان عن اللامي قوله: إن “تلك الجائزة تؤكد مدى الاحترافية التي يمتلكها طلبة الإعلام العراقيين ومهنيتهم وقدرتهم على تحقيق منجزات أكاديمية وصحفية في مختلف المحافل والمسابقات الدولية ورفع اسم العراق عالياً”.

وكان فيلم “خيال أبيض” الذي انتجه الطالب في قسم الإذاعة والتلفزيون “محمد علوان” تحت إشراف مباشر من عميد الكلية عمار طاهر والتدريسيين حيدر القطبي وضياء مصطفى قد حصل على جائزة أفلام الموبايل ضمن منافسة بلغ عدد المشاركات فيها نحو 145 فيلماً موزعة بين أربع فئات.



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