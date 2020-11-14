2020/11/14 | 14:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى يوم السبت، في قاعة مؤتمرات جامعة دهوك، انتخاب علي الياس، كبابا شيخ جديد للايزيديين، في وقت تستعد فيه جماهير شنكال للتظاهر ضد عملية الانتخاب.

بعد وفاة المرجع الديني الأعلى وعضو المجلس الروحاني، (خرتو حجي اسماعيل) والملقب بـ"بابا شيخ"، أعلن الكثير من الشخصيات والقيادات السياسية والاجتماعية ورجال الدين ووجهاء العشائر من المجتمع الكوردستاني والعراقي أنهم خسروا رمزا للسلام والتعايش السلمي.

وجرى اليوم، انتخاب علي الياس كبابا شيخ جديد للايزيديين في حين يعترض اهالي شنكال والمناطق الاخرى على العملية وشفافيتها بنسبة لمستقبل المنصب ومصير الايزيديين، حيث من المقرر ان تخرج تظاهرة واسعة في شنكال والمناطق الايزيدية يوم غد الاحد، احتجاجا على هذه الانتخابات.

وكان الموت غيب، يوم الخميس 2020/10/1، المرجع الديني الأعلى وعضو المجلس الروحاني، (خرتو حجي اسماعيل) والملقب بـ"بابا شيخ"، في احدى مستشفيات اربيل ، عن عمر ناهز 87 عاما.

وولد خرتو حاجي اسماعيل "بابا شيخ" في قرية إيسفنة في قضاء شيخان من عائلة دينية من الاب والجد، واصبح المرجع الديني الأعلى للإيزيديين منذ عام 1995، كان يعرف بأنه رجل الإنسانية ورمز التسامح، وفي جميع المواقف له بصمة إيجابية لنشر المحبة والسلام والتعايش السلمي، كان معروفا بسلميته وعلاقاته الوطيدة مع مختلف مكونات المجتمع الكوردستاني والعراقي بشكل طبيعي وخصوصا في الأعياد المناسبات الدينية والقومية كان له دور كبير في زيارة وجهاء عشائر المنطقة.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراضات على اختيار بابا شيخ الايزيديين الجديد ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراضات على اختيار بابا شيخ الايزيديين الجديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).