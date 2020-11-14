العمل تكشف عن قيمة قرض الشباب للمشروع الجماعي

2020/11/14 | 14:13 - المصدر: NRT عربية

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أموال في مصرف عراقي

فوتو: أرشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، عن قيمة القرض الممنوح للشباب من أجل المشروع الجماعي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 14 تشرين الثاني 2020، أنها "حددت قيمة قرض المشروع الجماعي للشباب بـ 50 مليون دينار"، فيما أشارت إلى أن "مشروع تشغيل الشباب هو دراسة اقتصادية واجتماعية لمساعدة الشباب العاطلين عن العمل من خلال منحهم قروضا متوسطة عن طريق الاقراض الجماعي وعدم تحميله أي أعباء، وتبسيط إجراءات الحصول عليه".

وأضافت البيان أن "مبلغ القرض الممنوح للشباب للمشروع الجماعي يبلغ نحو 50مليون دينار، ويشترك المطور بالمشروع مع الشباب".

ر.إ

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