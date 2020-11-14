الجبهة العراقية :استكملنا جمع التواقيع لسحب الثقة عن الحلبوسي

2020/11/14 | 14:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفى المتحدث باسم الجبهة العراقية النائب محمد الخالدي، ما يشاع من أحاديث يطرحها البعض حول الاتفاق على أسماء كمرشحين الجبهة لمنصب رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع جهات سياسية اخرى من خارج الجبهة، مشيرا الى ان الجبهة استكملت جمع التواقيع اللازمة وفق القانون لتقديم طلب الى هيئة رئاسة البرلمان يتضمن التصويت على سحب الثقة عن رئيس المجلس الحالي.

وقال الخالدي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان “هنالك طرح يتم الحديث عنه هنا او هناك، عن اتفاق على اسماء مرشحين للجبهة لمنصب رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع جهات سياسية اخرى من خارج الجبهة، ونود الاشارة الى ان كل ما يطرح من اسماء او اتفاقات في هذه المرحلة في هذا الشأن لا صحة او أساس لها وهي بالمجمل مجرد محاولات لخلط الأوراق من قبل أطراف معروفة ازعجها تشكيل الجبهة التي هددت عروشها ومغانمها فعملت على فبركة هكذا امور مفبركة، وقد اشرنا في مناسبات سابقة الى ان قيادة واعضاء الهيئة العامة في الجبهة هي الجهة الوحيدة المعنية والمخولة في تقديم اسم المرشح بالتنسيق مع باقي الشركاء السياسيين”.

واضاف الخالدي، ان “الجبهة استكملت جمع التواقيع اللازمة لتقديم طلب سحب الثقة عن رئيس البرلمان، حيث سيتم تقديم الطلب مع بدء جلسات البرلمان الاسبوع المقبل”، مشددا على ان “الجبهة وضمن هدفها الأساس في تصويب العمل التشريعي فهي تعمل بشكل هادئ ومدروس وبالتنسيق مع باقي الشركاء السياسيين الداعمين لخطوات اجراء الاصلاح التشريعي على رسم خطوات المرحلة المقبلة بما يصب بالمصالح العامة بعيدا عن المصالح الضيقة والحزبية التي يريد بعض الأطراف الاستمرار بها”.

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