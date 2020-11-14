الصحة تخصص مبلغ 40 مليار دينار لإنشاء مستشفى سعة 100 سرير شرقي الفلوجة

2020/11/14 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي، السبت، عن تخصيص مبلغ 40 مليار دينار من قبل وزارة الصحة لإنشاء مستشفى سعة 100 سرير شرقي مدينة الفلوجة .وقال الحلبوسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة الصحة وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية خصصت من ميزانيتها الاستثمارية مبلغ 40 مليار دينار لإنشاء مستشفى في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، ضمن خطة اعادة اعمار وتأهيل المستشفيات والمراكز الطبية المتضررة جراء تفجيرها من قبل داعش ابان سيطرته على معظم مدن المحافظة”.واضاف ان” وزارة الصحة اقرت انشاء المستشفى والمباشرة بوضع الاسس وتبديل التربة الا ان احداث ارهابي داعش وسيطرته على القضاء حالت دون اكمال المشروع لدواعي امنية”.وأوضح الحلبوسي، أن “انشاء المستشفى في قضاء الكرمة يعد الاول من نوعه حيث تفتقر القضاء لمثل هكذا مستشفيات”، مشيرا الى ان “مساحة المستشفى 15 دونم تقريبا”.



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