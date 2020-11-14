نائب: بيان رئيس الجمهورية انحياز حزبي واضح للإقليم

2020/11/14 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , السبت , بيان رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن التصويت على قانون تمويل العجز المالي بانه انحياز للإقليم وليس للعراق كونه رئيسا للجمهورية, مشيرا الى ان منصب رئاسة الجمهورية يجب ان يكون لشخصية مستقلة غير متحزبة.وقال جابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “البيان الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح عقب التصويت على قانون العجز المالي الخميس الفائت انحياز حزبي وواضح وانحياز للإقليم ضاربا عرض الحائط المصلحة العراقية العليا بما فيها إقليم كردستان”.وأضاف ان “من واجبات رئيس الجمهورية الأساسية حماية الدستور والقوانين وان التصويت على قانون العجز المالي هو وفق اليات الدستور والا كيف لراعية ان يخالف مهمته” , مطالبا بـ”ابعاد كل شخصية متحزبة عن منصب رئاسة الجمهورية مستقبلا و ومن يتصدى للمنصب ان يكون شخصية مستقلة تماما ولاينحصر بفئة محددة”.وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم قد اكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يصدر اي بيان بشان استفتاء الاقليم عن العراق، متسائلا كيف للعراق دفع الاموال وحكومة الإقليم لم تلتزم بدفع أي من وارداتها لبغداد من سنوات كثيرة.



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