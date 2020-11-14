وفاة أحد ممثلي السيد الخامنئي متأثرا بفيروس كورونا

2020/11/14 | 14:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..توفي ممثل قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي في شؤون الطلبة الجامعيين في اوروبا واميركا الشيخ جواد اجئي بسبب الاصابة بمرض كورونا.وذكرت وكالة “فارس” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “ممثل قائد الثورة الاسلامية في شؤون الطلبة الجامعيين في اوروبا واميركا حجة الاسلام جواد اجئي توفي بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن عمر يناهز 72 عاما”.وأضافت الوكالة، أن “الفقيد حجة الاسلام اجئي هو صهر الشهيد آية الله بهشتي وكان قد نال شهادة الدكتوراه في علم النفس التجريبي من جامعة فيينا بالنمسا قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران وتولى عدة مسؤوليات بعد انتصار الثورة”.



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