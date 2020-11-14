مباريات هامة سيغيب عنها صلاح بعد تأكد إصابته بكورونا

2020/11/14 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} تلقى نادي ليفربول، ضربة موجعة أمس الجمعة، بعد إعلان إصابة نجمه محمد صلاح، بفيروس كورونا، خلال تواجده مع المنتخب المصري، الذي يستعد لخوض مباراتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

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