2020/11/14 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف مصدر مقرب من انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، اليوم السبت ( 14 تشرين الثاني 2020)، عن تلقي اللجنة رسالة من الاولمبية الدولية تهديداً بنسف العملية الانتخابية في حال عدم ابعاد مرشح الرئاسة سرمد عبد الاله الامين المالي السابق للجنة والمنافس لرعد حمودي في انتخابات اليوم على رئاسة المكتب التنفيذي للاولمبية.

ونصت الرسالة:" لقد علمت مؤخرًا أن سرمد عبد الاله محمد قد تم انتخابه كعضو فردي في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وهو أيضًا مرشح لرئاستها".

واضافت:" وفقًا للنظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يجب لأعضاء إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية " أن لا ينتهكوا الميثاق الأولمبي، والقانون الدولي لمكافحة المنشطات، ومدونة الخلق الرياضي، ولوائح هذه القوانين" و"يجب ألا يكونوا قد أدينوا بارتكاب جنحة (مخلة بالشرف) أو الجناية بشرط أن يكون الحكم الصادر عليهم نهائياً".

وبينت:" بالنظر إلى هذا الوضع، مرة أخرى، أود أن أذكّر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية برسالتي السابقة المؤرخة 18 تشرين الثاني 2019 وأن أطلب منها التصرف وفقًا لإجراءاتها الداخلية في مواجهة هذا الوضع ، بحيث تحظى باحترام كامل المبادئ الأخلاقية للحركة الأولمبية..



شكرا جزيلا لك مقدما على تعاونك..



أتطلع للسماع منك..تحياتي الحارة..باكيريت جيرارد زابيلي..



رئيس قسم الأخلاقيات والامتثال

..اللجنة الأولمبية الدولية".

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)إن:" اجراءات اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنها سلمت الامر الى عدد من القضاة اللذين سيجتمعو بمرشح الرئاسة اليوم قبل عقد المؤتمر الانتخابي ومواجهته بالجناية وبعدها سيكون القرار للقضاء ومشرف الانتخابات ممثل الاولمبية الدولية".

يشار الى الانتخابات ستقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا في فندق شيراتون وسيكون رعد حمودي المرشح الوحيد للرئاسة في حالة ابعاد سرمد عبد الاله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تهديد دولي بنسف انتخابات الأولمبية العراقية في حال عدم إبعاد أحد مرشحي الرئاسة- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تهديد دولي بنسف انتخابات الأولمبية العراقية في حال عدم إبعاد أحد مرشحي الرئاسة- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).