الرد السريع” يكشف عن سيطرته على كميات كبيرة من المخدرات في اهوار ميسان

2020/11/14 | 14:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ ميسان

كشف إعلام قيادة فرقة الرد السريع ،السبت ، عن السيطرة على كميات كبيرة من المخدرات في اهوار ميسان .

وقال الإعلام في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” بانه حسب معلومات قسم استخبارات فرقة الرد السريع ، قامت قوة من اللواء الاول وسرية الضفادع البشرية التابعة الى فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة وبأسناد من طيران الجيش ،بأنزال جوي ونهري لاحباط اكبر عملية لنشر السموم المخدرة في اهوار ميسان.

وبين ” إعلام الفرقة ” بان العملية أثمرت عن السيطرة على ١٠٠ كغم من المواد المخدرة مخبئة داخل مياه الاهوار ، مشيرا ، إلى أن التجار يرومون أدخالها الى مركز المدينة .

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