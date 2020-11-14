الكيان الصهيوني يسرع بناء المستوطنات خوفا من تجميدها من قبل ادارة بايدن

2020/11/14 | 14:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشفت وسائل اعلام صهيونية ، السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرت بالتحضيرات للإسراع في بناء المستوطنات قبل تجميد محتمل للرئيس المنتخب جو بايدن عند دخوله البيت الأبيض.وذكرت صحيفة هاآرتز العبرية في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ أن” بايدن ، بصفته نائب الرئيس في فترة اوباما ، كان له دور حاسم في تعليق أعمال البناء الجديدة في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة”.واضافت أن ” كيان الاحتلال الاسرائيلي يتوقع أن يعارض بايدن توسيع المستوطنات ، التي أشار إليها بالفعل بأنها “عقبة أمام السلام”.



بحسب قوله .وتابعت ان ” مارتن إنديك ، مفاوض السلام الأمريكي السابق خلال إدارتي كلينتون وأوباما ، زعم أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يعد “مصلحة وطنية حيوية” للولايات المتحدة ، وتوقع أن بايدن لن يجعله أولوية”.وقال انديك ” لا أعتقد ان بايدن يريد خوض معركة على المستوطنات، لكن اذا جعلها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قضية فستكون هناك مشكلة “.وكان عدد من الشخصيات الصهيونية قد انتقدت تصويت اليهود الامريكان لصالح بايدن معتبرة انه خيانه لان ترامب بالنسبة لهم افضل من قدم خدمات للكيان الصهيوني في فترة ولايته “.



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