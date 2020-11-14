مسؤولون حكوميون يبحثون آليات تفعيل منح الفيز الالكترونية لعدد من الدول في مطارات العراق

2020/11/14 | 14:44 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع حكومي

فوتو: أرشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الخارجية، السبت، أن الوزير فؤاد حسين، ترأس اجتماعا للجنة الوطنية المعنية بمنح الفيزا الالكترونية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 14 تشرين الثاني 2020، أن" الاجتماع حضره مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي، وعدد من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية"، مشيرة إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث الآليات الفنية والتنسيقية لتفعيل منح الفيزا الالكترونية لعدد من الدول في المطارات العراقية، بعد أخذ جميع السياقات المرعية بهذا الشأن، لما تعكسه هذه الخطوة من دعم للقطاع السياحي والاستثماري في البلد".

وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا الآليات التقنية واللوجستية التي من شأنها تيسير العمل وتحديد اللوائح والإجراءات المنظمة له"، فيما أكد أن "وزير الخارجية عرض تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الاجتماع، ليصار إلى إعداد تقرير تتم مناقشته في وقت لاحق قبيل عرضه على مجلس الأمن الوطني".

ر.إ

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