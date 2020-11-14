مسرور البارزاني: حصة إقليم كردستان حق وليست هبة

2020/11/14 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية بأنها حق وليست هبة من أحد على تعبيره.

ونشر البارزاني تغريدة على تويتر، قال فيها إن العلاقة ببن بغداد وأربيل يجب ان تبنى على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل منهما وفق الدستور، مشددا على ضرورة إعادة النظر بما أطلق عليها السابقة الخطيرة، في إشارة منه إلى إقرار مجلس النواب قانون سد العجز المالي والاقتراب من دون تثبيت حصة إقليم كردستان، في حين ختم البارزاني التغريدة قائلا، إن الفرصة لا تزال قائمة لتصحيح الظلم.

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