2020/11/14 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى على خلفية قيامه بمنح إجازة استثمارية لأرض خلافا للضوابط والتعليمات.

وأكدت الهيئة في بيان أن محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة في القضية التي حققت بها وأحالتها إلى القضاء والمتمثلة بقيام المذكور بمنح قطعة أرض بمساحة خمسة عشر دونما خلافا للضوابط، مشيرة إلى أن القرار شمل أيضا وضع الحجز الاحتياطي على إجازة الاستثمار لحين إكمال التحقيق الإداري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة الاستثمار في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة الاستثمار في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).