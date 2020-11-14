إيران تفرض إغلاقاً لأجل غير مسمى

2020/11/14 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم إيران الدخول في مرحلة جديدة من الإغلاقات الصارمة لأجل غير مسمى عبر البلاد في محاولة للسيطرة على الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب متلفز اليوم السبت، “هذه الإغلاقات ستدخل حيز التنفيذ في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وهي ضرورية لإنقاذ الأرواح”.

وأضاف أن القيود على الحياة العامة سوف تستمر حتى ينخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس والوفيات الناجمة عنه.

وقال روحاني “يجب أن يتقبل الأشخاص الحقيقة المرة أن هذه المشكلة سوف تظل معنا لفترة طويلة وأننا سنضطر للحياة مع ضيف غير مرغوب فيه خلال تلك الفترة”.

وتابع روحاني أن تفاصيل القيود الجديدة بما في ذلك القطاعات الاقتصادية التي سوف تتضرر وما إذا كان حظر التجوال سوف يفرض أيضاً، سوف يتم الإعلان عنه من جانب فريق الأزمة الإيراني الخاص بفيروس كورونا قبل 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

ووصلت حصيلة الوفيات الرسمية الإيرانية جراء الجائحة حالياً إلى أكثر من 40 ألفاً بينما عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن يقرب من 740 ألفاً.



غير أن قدرة الفحص المحدودة تعني أن العدد الحقيقي للإصابات يمكن أن يكون الضعف.

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