عضو المالية النيابية تحث الحكومة على دفع رواتب موظفي اقليم كوردستان

2020/11/14 | 14:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حثت النائب في البرلمان العراقي وعضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي ، الحكومة على ضرورة دفع رواتب موظفي الاقليم”.

وقالت الدليمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “دأبنا منذ الساعات الاولى لوصول قانون تمويل العجز المالي لبحث الاليات التي تسهل اقرار القانون بأقل الخسائر وذلك لانه يمس قوت الشعب العراقي مضيفة ان إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة مستدركة ان على الحكومة الاسراع باقرار قانون الموازنة واتخاذ الحلول الاقتصادية الناجعة كوّن قانون الاقتراض ليس حل مستداماً وأضافت من المؤسف إقرار هذا القانون تم بغياب التوافق الوطني، وذلك بدون وجود الشريك الاساسي الممثل بالمكون الكردي، وهو ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي”.

وأشارت إلى أن “الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملا دون حل لرواتب موظفي الإقليم، كونهم جزءاً لايتجزأ من نسيج الشعب العراقي العظيم وشددت على “ضرورة العودة للحوار وحل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وتداركها وفق الدستور مؤكدة ان اقليم كوردستان حكومة وشعباً وقفوا مع كل طوائف الشعب العراقي للخروج من العديد من الازمات”.

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