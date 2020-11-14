متحف مصغرّ للمحامين ومعرض للكتاب في ميسان

2020/11/14 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ميسان –واع- شذى السوداني

افتتحت مجموعة من المحامين في محافظة ميسان معرض الكتاب السنوي الأول ،ومُتحف المحامين المُصغر على قاعة الرعاية العلمية في مديرية الرياضة والشباب في ميسان.

وقال عضو لجنة المعرض المحامي حازم رزاق المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المبادرة النوعية تعدّ الأولىٰ من نوعها في ما يخص محاميّ المحافظة بدءاً من تاريخ تأسيسها في ( العمارة ) العام 1941 وحتى الآن".

وأضاف أنه "تم عرض أكثر من ( 40 صورة ) لمحاميّ الرعيل الأول والرواد في المدينة، كما تم عرض مؤلفات بعض المحامين في المحافظة،مثل المحامين( عبدالجبار عبدالوهاب الجبوري ، رفعت صبري البياتي ،محمد علي الجبير،حازم رزاق المحمداوي،أحمد حسين الجيزاني)،مشيراً إلى أن "مجموعة من مصوريّ وفنانيّ ورساميّ ميسان شاركوا في المعرض إلى جانب الشرطة المجتمعية".

وعن أهم الجهات الداعمة لإقامة المعرض قال المحمداوي: إن "مجموعة من المحامين الشباب في المحافظة قدموا الدعم المالي للمعرض إيماناً منهم بمسيرة زملائهم المحامين من الرعيل الأول والرواد وتخليداً لذكراهم"، مؤكداً أن " أهالي ميسان استقبلوا هذه المبادرة بترحيب واسع علىٰ مستوى الحضور للمعرض والمشاركة ،كونها تجسيداً لفكرة نوعية حديثة وتحصل لأول مرة بهذا النهج قياساً مع المحافظات".

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