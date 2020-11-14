الحلقة العاشرة من الكون الكمومي أو الكوانتي 10-10 - جواد بشارة

2020/11/14 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة أو حكايات الكوانتوم الغرائبية 10 من الناحية الكلاسيكية، سيكون من المستحيل وجود أو بناء نموذج متسق، حتى لو تم دحضه في النهاية، والذي يجعل من الممكن إثبات أن مسألة قياس الجاذبية هي بالفعل تجريبية وسيتم حلها عن طريق التجربة.يمكن أن يعمل هذا النموذج أيضًا كنقطة انطلاق لبناء العديد من المتغيرات، كل منها يؤدي إلى تنبؤات كمومية، والتي سيكون من المثير للاهتمام مقارنتها بالتجارب.



ومع ذلك، يمكن ......





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