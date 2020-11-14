وزير الدفاع يصل إيران

2020/11/14 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الدفاع جمعة عناد اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية، فإن “وزير الدفاع أجرى مباحثات مع الجانب الإيراني في ثلاثة ملفات”.

وبينت إلى أن “الملفات التي تم بحثها ،هي سيادة الحدود ،والتعاون العسكري ،ومواضيع أمن المنطقة”.

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