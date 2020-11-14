انتحار موظف أربعينيّ شنقاً داخل منزله في ديالى

2020/11/14 | 14:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

انتحر موظف، السبت، داخل منزله في محافظة ديالى لأسباب مجهولة.



وقال مصدر في الشرطة في حديث لـ "ناس"، (14 تشرين الثاني 2020)، إن "موظفاً في دائرة المجاري انتحر بشنق نفسه داخل داره في أطراف ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة (55 كم شمال شرق بغداد)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الموظف في العقد الرابع من العمر، وأسباب الانتحار مجهولة"، مبيناً أن "الرجل لا يعاني مرضاً نفسياً"، كما أشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

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