عضو في شبكة حقاني.. اعتقال مخطط هجوم جامعة كابل في أفغانستان

2020/11/14 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات الأفغانية القبض على العقل المدبر لهجوم جامعة كابل حيث اقتحم مسلحون قاعات الدراسة وأطلقوا النار على عشرات الطلبة.

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