إيران تسجل 452 وفاة و11203 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/14 | 15:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والعلاج الايرانية، اليوم السبت، تسجيل 11203 إصابة جديدة بفيروس كورونا و452 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم الصحة الايرانية سیما سادات لاري، ان “سجلت 11203 إصابة جدیدة بفیروس کورونا، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 749 الفا و525 شخصا، ويكون 5642 شخصا في وضع …

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