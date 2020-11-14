العراق يبحث الآليات الفنية والتنسيقية لتفعيل الفيزا الالكترونية

2020/11/14 | 15:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس وزير الخارجيّة فؤاد حسين، إجتماعاً للجنة الوطنية المعنية بمنح الفيزا الالكترونية، بحضور مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وعدد من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال الإجتماع بحث الآليات الفنية والتنسيقية لتفعيل منح الفيزا الالكترونية لعددٍ …

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