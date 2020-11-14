عضو في المالية النيابيـة : الاقتراض ليس حلا مستداماً وعلى الحكومة الاسراع باقرار الموازنة العامـة

2020/11/14 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / جددت اللجنة المالية النيابية ، تأكيدها ان إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة .وقالت عضو اللجنة النائب اخلاص الدليمي " دأبنا منذ الساعات الاولى لوصول قانون تمويل العجز المالي لبحث الاليات التي تسهل اقرار القانون بأقل الخسائر ، وذلك لانه يمس قوت الشعب العراقي ".واضافت ، في بيان صحفي ، ان " إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة "، مطالبة الحكومة بالاسراع باقرار قانون الموازنة العامة واتخاذ الحلول الاقتصادية الناجعة ، لان قانون الاقتراض ليس حلا مستداماً ".واوضحت ان " إقرار هذا القانون تم بغياب التوافق الوطني، دون وجود الشريك الاساسي الممثل بالمكون الكردي، وهو ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي "، مؤكدة "ضرورة العودة للحوار وحل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتداركها وفق الدستور "./انتهى5

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