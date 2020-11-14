العراق.. إعادة منفذ عرعر مع السعودية قريبا

2020/11/14 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت العمليات المشتركة في العراق، انجاز جميع الإجراءات الامنية لفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية....

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