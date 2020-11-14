البرلمان العراقي يحرك 13 شكوى جزائية ضد أحد أعضائه

2020/11/14 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تحريك ثلاث عشرة شكوى جزائية بحق النائب علي عبد الله الصجري....

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