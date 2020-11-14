2020/11/14 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية العراقية، عثمان الغانمي، السبت، بمتابعة الإجراءات القانونية تمهيدا لإنزال أشد العقوبات على المجموعة التي اعتدت على مفرزة مرورية في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضية مرور البصرة تتفاقم والغانمي يدعو الى اشد العقوبات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضية مرور البصرة تتفاقم والغانمي يدعو الى اشد العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).